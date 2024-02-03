اعتقال عصابة بحوزتها 10 الاف حبة مخدرة في النجف

2024-02-03 08:00:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، اليوم السبت ( 3 شباط 2024)، القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة في محافظة النجف الأشرف.

وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "سرية سوات، وبالتعاون مع مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في النجف الأشرف، تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص يتاجرون بالمواد المخدرة في قضاء الكوفة".

واضاف البيان، انه "ضبط بحوزتهم 10 الاف حبة مخدرة ورمانة يدوية هجومية".