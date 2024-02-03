اليوم .. مباراتان حاسمتان في الدور ربع النهائي لكأس آسيا

2024-02-03 08:12:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتقام اليوم السبت مباراتان لحساب الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا الجارية منافساتها في دولة قطر.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية ( واع) أن "المنتخب الإيراني سيلتقي نظيره الياباني في الساعة الثانية والنصف ظهراً على استاد المدينة التعليمية في مواجهة قوية للغاية".وأضاف أن "المباراة الثانية ستجمع منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور بنظيره الأوزبكي على استاد البيت في الساعة السادسة والنصف مساء، يسعى من خلالها المنتخبان الى الفوز والتأهل الى المربع الذهبي".