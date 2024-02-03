2024-02-03 08:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم السبت، (3 شباط 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 436 الف دينار، وسعر الشراء 432 الف دينار".

وأشار مراسلنا، إلى أن "سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 406 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 402 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 440 الف دينار و450 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 410 آلاف و420 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 507 آلاف دينار، وعيار 22 بيع 467 الف دينار، وعيار 21 بيع 447 ألف دينار، وعيار 18 بيع 387 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.