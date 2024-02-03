السيد الحكيم يدين الاستهداف الأمريكي لعدد من المقرات على الحدود العراقية السورية

2024-02-03 08:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

دان رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، الاستهداف الأمريكي لعدد من المقرات على الحدود العراقية السورية.

وقال السيد الحكيم، في تغريدة له تابعتها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الزيارة الرجبية هذا العام تجري في ظل ظروف استثنائية يمر بها العراق من الاستهداف الأمريكي لعدد من المقرات على الحدود العراقية السورية بالتزامن مع الأوضاع الاستثنائية التي نعيشها في غزة".

وأعرب، عن "إدانته هذه الأعمال التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة"، مؤكداً أن "هذه الظروف لا تقلل من عزيمة الزائرين بل تزيدهم اندفاعا في أن يسيروا ويتمسكوا بنهج أهل البيت (عليهم السلام)".