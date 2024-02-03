2024-02-03 09:06:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير عام شركة المنتجات النفطية حسين طالب، اليوم السبت (3 شباط 2024)، تفاصيل الخطة الوقودية الخاصة بزيارة الأمام الكاظم عليه السلام فيما بين ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني السواد يشرف على متابعة تنفيذ الخطة واصدر توجيهاته بالعمل لمدة 24 ساعة في جميع المحطات.

وقال طالب في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "شركة التوزيع اعدت العدة لتجهيز المواكب في مدينة الكاظمية ومداخل بغداد بزيت الغاز والنفط فضلا عن تجهيز المحطات كافة بالوقود وتشكيل غرفة عمليات في هيئة توزيع بغداد حيث سنجهز كل موكب بـ 100 لتر من مادة النفط الأبيض وتعزيز خزين المحطات الحكومية والاهلية إضافة لتجهيز اسطوانات الغاز".

وأضاف، ان" الحافلات الحكومية هي الاخرى سيتم تجهيزها بالوقود حيث كانت الخطة متكاملة وستنتهي بانتهاء الزيارة، مشيرا الى ان" العمل في جميع المحطات بالمحافظات والطريق السريع باتجاه بغداد سيكون على مدى 24 ساعة لخدمة الزائرين.

ويوم الثلاثاء الماضي كشفت مديرية المرور العامة، عن خطتها خلال زيارة استشهاد الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، فيما اشارت الى ان تنظيم حركة السير والمرور لا يشمل أي قطع، وسوف يكون هناك تحويل في مسار السير إن وجدت ضرورة لذلك

وقال المتحدث باسم مديرية المرور العميد زياد القيسي، إن "مديرية المرور العامة وضعت خطة مرورية متكاملة لاستقبال زيارة استشهاد الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، لافتاً الى أن "الخطة تتلخص بتكثيف الدوريات والدراجات المرورية والمنتسبين وزجهم في تنظيم حركة السير والمرور مع قاطع مرور الكاظمية المقدسة".

وأضاف أن "التعزيز سيكون من دوائر التسجيل ومقرات المديريات من خلال زج منتسبيها في تنظيم حركة السير والمرور، وكذلك التنسيق العالي مع القطاعات الماسكة للأرض، ومراقبة الحركة المرورية من خلال الشاشات المتواجدة في مديرية المرور العامة في مقر السيطرة والمخابرات"، مبيناً أن "الإشراف على هذه الخطة سيكون من قبل الكادر المتقدم وعلى رأسهم مدير المرور العام اللواء محمد محمود التميمي فضلاً عن تخصيص الخط الساخن (440) و(455) لاستقبال أي سؤال واستفسار.