بالأسماء.. طبابة الحشد تعلن شهداءها ممن قضوا في القصف الأمريكي بالأنبار

2024-02-03 09:12:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

مثلما لا يرحم الارهاب الأمريكي والصهيوني بقصفه المستشفيات في غزة، فهو يعيد المشهد في العراق باستهدافه المفارز الطبية والمستشفيات التابعة للحشد الشعبي في قضاء القائم، وبذلك فإن اميركا قد ضربت كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية عرض الجدار، مستهينة بما وفره القانون الدولي من خلال اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949، بما قدمته من حماية خاصة للوحدات الطبية التابعة للجيش ، إذ تشير إلى ذلك م (19) من الاتفاقية أعلاه بنصها "لا يجوز بأي حال الهجوم على المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية ، بل تحترم وتحمى في جميع الأوقات بواسطة أطراف النزاع وفي حالة سقوطها.." لكنه الإرهاب الأمريكي الذي لا يعترف الا بسفك الدماء.

حيث تزف معاونیة شؤون الطبابة والمقاتلین والمضحین کوکبة من الشهداء المجاهدین الأبطال فی قضاء القائم، كل من

- قاسم محسن ساجت

- ذو الفقار طلعت عبد

- عبدالله ابراهیم عبد الجبار

- اثیر جابر سلمان

- عبد العباس عبدالله عباس

الذين طالهم القصف الامريكي الغاشم في احدى المستشفيات التابعة للمعاونية في القضاء.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون



المعاونية العامة لطبابة الحشد الشعبي

يتبع ...