السيد الحكيم يدين الاستهداف الأميركي لعدد من المقرات على الحدود العراقية السورية

2024-02-03 09:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

دان رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، الاستهداف الأميركي لعدد من المقرات على الحدود العراقية السورية.

وقال السيد الحكيم، في تغريدة له تابعتها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الزيارة الرجبية هذا العام تجري في ظل ظروف استثنائية يمر بها العراق من الاستهداف الأميركي لعدد من المقرات على الحدود العراقية السورية بالتزامن مع الأوضاع الاستثنائية التي نعيشها في غزة".

وأعرب عن "إدانته لهذه الأعمال التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة".