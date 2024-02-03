أول مشروع سكني في السليمانية لإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة في كوردستان والعراق كافة

2024-02-03 09:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم كوردستان، يوم السبت، عن تخصيص 240 وحدة سكنية لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة السليمانية.

وقال رئيس الاتحاد، سامان حسين، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: "نعلن اليوم عن أول مشروع لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى إقليم كوردستان والعراق كافة، والذي جاء بعد مطالبات حثيثة من حكومة الإقليم، وبجهود من نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني"، مردفاً: "قبل عامين طالبنا بهذا المطلب، وقد وعدنا بانشاء مجمع سكني مكون من 1000 وحدة سكنية".

وأضاف حسين، أن "مراحل إنجاز المشروع تجاوزت الموافقات ومنح الرخص والآن هو في المرحلة الثانية من الإنجاز، وهو مشروع يقع وسط السليمانية ويسمى بـ"مدينة الحياة".

وعن أعداد الوحدات السكنية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بين أن "المشروع يضم 1000 وحدة سكنية 24٪ منه لذوي الاحتياجات الخاصة، وسيتم توزيعها وفقا لاستمارة ستوزع اعتباراً من يوم غد الأحد الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة في مقر الاتحاد، ولمدة 20 يوماً، لهذا يتطلب من جميع المشمولين الإسراع في تسلم الاستمارة".

وعن شروط الحصول على الوحدة السكنية وتكاليفها، أوضح سامان أن "شروطها تنطبق على معظم ذوي الاحتياجات الخاصة، باستثناء من يمتلك أرضا او منزلا او مستفيدا من الحكومة وستكون الأولوية للأسر التي تمتلك أكثر من معاق فيها، وستكون تكلفة الوحدة السكنية هو 5 آلاف دولار، وسيتم استقطاع مبلغ لا يتجاوز 150 ألف دينار شهرياً".

وثمن رئيس اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة، جهود حكومة الإقليم ونائب رئيس حكومة الإقليم واستثمار وبلدية السليمانية لدورهم بإنشاء هذا المشروع.