إنجاز 70% من مشروع سجن الديوانية المركزي

2024-02-03 09:36:02 - المصدر: واع

الديوانية- واع- صفات العزاويأعلن مسؤولون عن مشروع سجن الديوانية المركزي، اليوم السبت، أن نسبة الإنجاز بلغت 70 بالمئة، مؤكدين أن المشروع أُنشئ بتصاميم حديثة، وتمت مراعاة حقوق الإنسان، فيما أشاروا إلى تفاصيل المشروع.وقال مدير موقع سجن الديوانية المركزي، علي حامد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع سجن الديوانية المركزي هو من مشاريع وزارة العدل لاستحداث وتوسعة السجون في العراق، حيث بلغت نسبة الإنجاز 70 بالمئة، وأُنشئ على مساحة تقدر بـ 67 دونماً".وأشار إلى أن "المشروع يحتوي على ألف قاعة، وطاقته الاستيعابية قرابة 3 آلاف نزيل، إضافة إلى إنشاء 23 برجاً، وبناية خاصة لكاميرات المراقبة والسيطرة المركزية، أما البوابات الأمنية فهي ضد المتفجرات".من جهته، أوضح أحد المشرفين على المشروع من دائرة الإصلاح العراقية، غيث محمد، أنه "تمت المباشرة بمشروع سجن الديوانية المركزي في العام 2021 "، مؤكداً أن "العمل يسير بوتيرة متصاعدة، وهو تحت إشراف مباشر من قبل دائرتي الإصلاح العراقية والتخطيط".وذكر أحد المشرفين على المشروع من دائرة الإصلاح العراقية، صفاء عبد العالي، أن "السجن يتكون من 6 بنايات سجنية، وكل بناية سجنية تتكون من 192قاعة سجنية، إضافة إلى كروي البناية التي تسيطر على البناية بأكملها".وتابع: "كما يلحق كل بناية سجنية، بناية خاصة للزائرين لغرض المواجهة، إضافة إلى 6 بنايات خدمية منها (المطبخ والطبابة والصيانة والتعليم والصناعة وبناية الجامع".بدوره، لفت أحد المشرفين على المشروع، إلى أن "السجن المركزي اعتمد نظام القاعات السجنية في إنشائه، حيث تمت مراعاة حقوق الإنسان في تنفيذ المشروع".وبين، أن "المشروع يحتوي على مركز لتأهيل الإصلاح، وكذلك يحتوي على بناية خاصة بتشغيل النزلاء ممن لديهم حرف أو أعمال يدوية ضمن التصميم الأساس ".