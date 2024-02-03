الحكومة العراقية تعلن مقتل 16 وإصابة 25 آخرين بالقصف الأمريكي وتنفي وجود تنسيق مسبق معها

2024-02-03 09:42:22 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أعلن الناطق باسم الحكومة الاتحادية، باسم العوّادي، اليوم السبت (3 شباط 2024)، أن القصف الأمريكي الليلة الماضية أوقع 16 قتيلاً و25 مصاباً، وفيما وصف إعلان الولايات المتحدة إبلاغ بغداد مسبقاً بالغارات بأنه "ادعاء كاذب يستهدف تضليل الرأي العام الدولي والتنصل عن المسؤولية القانونية لهذه الجريمة المرفوضة"، شدد على أن "وجود التحالف الدولي الذي خرج عن المهام الموكلة إليه والتفويض الممنوح له، صار سبباً لتهديد الأمن والاستقرار في العراق"