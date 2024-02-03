نفط ميسان يلتقي دهوك لحساب بطولة كأس العراق

2024-02-03 10:00:03 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانييواجه فريق نفط ميسان نظيره دهوك على ملعبه لحساب الدور الثاني من بطولة كأس العراق للموسم الحالي ( 2023-2024).وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي نفط ميسان خالد واهم لوكالة الأنباء العراقية (واع ): إن "فرسان المملكة وصلوا دهوك وأجروا الوحدة التدريبية الأولى قبل مواجهة فريقها الكروي اليوم السبت لحساب الدور الثاني من بطولة كأس العراق ".وأضاف أن "مدرب اللياقة البدنية التونسي أحمد قراجة انضم للملاك التدريبي لفريق نفط ميسان لتكون هذه المباراة هي الأولى له مع فرسان المملكة".