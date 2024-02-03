2024-02-03 10:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي عن ترتيب فرق دوري محترفي العراق لكرة الصالات بعد انتهاء المرحلة الأولى من المنافسات.

وتصدر نفط البصرة قائمة ترتيب الفرق برصيد 42 نقطة ، وجاء الشرطة ثانياً برصيد 37 نقطة ثم نفط الوسط ثالثا برصيد 32 نقطة، فالموارد المائية رابعا برصيد 30 نقطة وامانة بغداد خامساً برصيد 27 نقطة ، والمصافي سادسا برصيد 19 نقطة والدفاع الجوي سابعا برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف عن المصافي، والحشد الشعبي ثامنا برصيد 18 نقطة وغاز الجنوب تاسعا برصيد 15 نقطة ونينوى عاشرا برصيد 13 نقطة والشباب البصري بالمركز 11 برصيد 12 نقطة والشرقية بالمركز 12 برصيد 11 نقطة والقوة الجوية بالمركز 13 برصيد عشرة نقاط وبلدية البصرة بالمركز 14 برصيد عشرة نقاط بفارق الأهداف عن القوة الجوية، وآليات الشرطة برصيد 6 نقاط بالمركز 15 والاخير.

وتصدر قائمة الهدافين بعد انتهاء المرحلة الاولى اللاعب سالم كاظم من الموارد المائية برصيد 23 هدفاً يلاحقه وليد خالد من نفط الوسط برصيد 22 هدفاً ثم محمد رضا من الشرطة وعلي اياد من امانة بغداد ثالثا ولكل واحد 18 هدفاً.