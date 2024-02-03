بسبب الراتب.. معلمو السليمانية يغيرون موعد التظاهرات

2024-02-03 10:24:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

كشف عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية أوميد صالح، اليوم السبت (3 شباط 2024)، عن تغيير موعد الاحتجاجات الأسبوعة للكوادر التربوية والمحاضرين.

وقال صالح في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "المحتجين وبسبب جدول توزيع الراتب المعلن من قبل وزارة المالية في حكومة الإقليم والذي حدد يوم غد الأحد موعد راتبهم، فأن التظاهر ستؤجل إلى يوم الاثنين المقبل".

وأضاف، أن "موعد التظاهرات المطالبة بصرف الرواتب في موعدها وأيضا تعيين المحاضرين، وإعادة العمل بالترفيعات والعلاوات سيكون يوم الاثنين، وسنستمرر بتظاهراتنا الأسبوعية، لحين تحقيق كامل المطالب".

وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، يوم الأربعاء (31 كانون الثاني 2024)، استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة باستلام مبالغ رواتب موظفي الإقليم، مؤكدة أنها بانتظار تسلم 618 مليار دينار من بغداد غداً للشروع بتوزيع الرواتب.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم تذليل كافة العقبات أمام ارسال 618 مليار دينار من بغداد، مؤكدة "استكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية".

وأضافت، "ننتظر تحويل المبلغ الى حساب وزارة المالية في البنك المركزي فرع أربيل، ابتداء من يوم غد (الخميس الماضي)، حيث سيتم بدء عملية توزيع الرواتب مباشرة، واعلان جدول رواتب الموظفين".