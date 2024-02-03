إدانات سياسية للعدوان الأمريكي الجديد على السيادة العراقية

2024-02-03 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعربت أوساط نيابية وسياسية، اليوم السبت، عن إدانتها للعدوان الأمريكي الجديد على السيادة العراقية، والذي أسفر عن استشهاد 16، بينهم مدنيون، إضافة إلى 25 جريحاً، وأوقع خسائر وأضراراً بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين.

ودان رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، الاستهداف الأميركي لعدد من المقرات على الحدود العراقية السورية.

وقال السيد الحكيم، في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الزيارة الرجبية هذا العام تجري في ظل ظروف استثنائية يمر بها العراق من الاستهداف الأميركي لعدد من المقرات على الحدود العراقية السورية بالتزامن مع الأوضاع الاستثنائية التي نعيشها في غزة".

وأعرب عن "إدانته لهذه الأعمال التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة".

من جانبها، ذكرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في بيان لها، أنها "متمثلة برئيسها وأعضائها تدين وتستنكر الاعتداءات المتكررة لقوات الولايات المتحدة الأمريكية على مقرات الحشد الشعبي الذي هو جزء من القوات الأمنية العراقية".

وأكدت اللجنة، أن "مثل هكذا اعتداءات هي خرق للسيادة العراقية، وأن تكرار مثل هذه الاعتداءات يضعف من التعامل الأمني بين العراق والولايات المتحدة الذي اندرج ضمن اتفاق التعاون العسكري المشترك الذي يجب أن يعاد النظر به".

ودعت اللجنة، الحكومة العراقية إلى "تحمل مسؤوليتها لحماية منتسبيها من قوات الحشد الشعبي إحدى تشكيلات القوات المسلحة العراقية، من خلال تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي، والإسراع في عملية الاتفاق لسحب قوات الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي من العراق، وإبقائهم مما يؤدي إلى عدم استقرار الوضع في العراق".

وتقدمت، بـ"خالص التعازي والمواساة إلى أهالي الشهداء الذين استشهدوا صباح اليوم السبت، إثر الاعتداء الأمريكي الغاشم على مقراتهم العسكرية الرسمية في محافظة الأنبار".

وفجر اليوم السبت، أفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، بتعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية أمريكية، فيما عدّ تلك الضربات خرقاً للسيادة العراقية.

وقال اللواء رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تتعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهدا لضمان استقرار المنطقة".

وأضاف أن "هذه الضربات تعد خرقاً للسيادة العراقية وتقويضاً لجهود الحكومة العراقية، وتهديداً يجر العراق والمنطقة إلى ما لايحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

فيما نفى الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم السبت، وجود أي تنسيق مُسبق لارتكاب العدوان الأمريكي على السيادة العراقية.

وقال العوادي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الإدارة الأمريكية أقدمت على ارتكاب عدوان جديد على سيادة العراق، إذ تعرضت مواقع تواجد قواتنا الأمنية، في منطقتي عكاشات والقائم، فضلاً عن الأماكن المدنية المجاورة، الى قصف من عدة طائرات أمريكية"، لافتاً إلى أن "هذا العدوان السافر أدى إلى ارتقاء 16 شهيداً، بينهم مدنيون، إضافة إلى 25 جريحاً، كما أوقع خسائر وأضراراً بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين".

وأضاف أن "الجانب الأمريكي عمد بعد ذلك إلى التدليس وتزييف الحقائق، عبر الإعلان عن تنسيق مُسبق لارتكاب هذا العدوان، وهو ادعاء كاذب يستهدف تضليل الرأي العام الدولي، والتنصل عن المسؤولية القانونية لهذه الجريمة المرفوضة وفقاً لجميع السنن والشرائع الدولية".

وأكد أن "هذه الضربة العدوانية، ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية، كما أنها تتعارض وجهود ترسيخ الاستقرار المطلوب"، مردفاً بالقول: "يجدد العراق رفضه أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات وعلى جميع الأطراف أن تدرك ذلك، فأرض بلدنا وسيادته ليس المكان المناسب لإرسال الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين".

وتابع: "وفي الوقت نفسه نؤكد بأن وجود التحالف الدولي الذي خرج عن المهام الموكلة إليه والتفويض الممنوح له، صار سبباً لتهديد الأمن والاستقرار في العراق ومبررا لإقحام العراق في الصراعات الإقليمية والدولية".

ولفت إلى أن "الحكومة العراقية ستبذل كل الجهد الذي تقتضيه المسؤولية الأخلاقية والوطنية والدستورية، لحماية أرضنا ومدننا وأرواح أبنائنا في القوات المسلحة بكل صنوفها"، خاتماً بالقول: "المجد والرفعة لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى".