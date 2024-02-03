نفط الوسط يكمل استعداداته لمباراة الميناء في بطولة الكأس

2024-02-03 10:48:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف-واع -حيدر فرمانأكمل فريق نفط الوسط جميع استعداداته التدريبية واللوجستية لمباراته مع نادي الميناء لحساب الدور الثاني من بطولة كأس العراق للموسم الحالي (2023-2024).وقال مشرف فريق نفط الوسط وسام الأوسي لوكالة الأنباء العراقية (واع ): إن "فريقنا أكمل جميع الاستعدادات التدريبية واللوجستية لمواجهة نادي الميناء في بطولة كأس العراق ، إذ غادر النادي منذ يوم الخميس إلى محافظة البصرة من أجل إقامة المباراة، مشيراً الى أن جميع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم في موسم الانتقالات الشتوية قد التحقوا بالفريق".وأضاف أن "الهيأة الإدارية للنادي خصصت مكافأة مالية للاعبين والكادر الفني في حال الفوز بالمباراة لأهمية المباراة والفوز فيها يشكل دافعاً معنوياً كبيراً للاعبين في بطولة الدوري" .