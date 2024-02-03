وثيقة.. محافظ ديالى يحدد موعد الجلسة الأولى للمجلس واتفاق على تجديد الثقة به

2024-02-03 10:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا محافظ ديالى مثنى التميمي، اعضاء مجلس محافظة ديالى الجديد الى عقد الجلسة الاولى للمجلس يوم الاثنين المقبل.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فأن التميمي دعا أعضاء مجلس ديالى الفائزين والبالغ عددهم 15 عضوا الى عقد جلسة المجلس الأولى لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الساعة الواحدة ظهرا من يوم الإثنين المقبل برئاسة العضو الأكبر سنا تركي جدعان العتبي.

وأفاد مصدر سياسي بأن الجلسة الأولى ستشهد اختيار رئيس المجلس وتننافس على المنصب 3 كتل سياسية سنية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الكتل المتنافسة هي تقدم والسيادة وعزم، ولكن هنالك اتفاق مبدئي على تمرير مرشح تقدم نزار اللهيبي، فيما لم يحسم ملف نائبي الرئيس".

وأضاف المصدر أن "الجلسة الأولى لن تشهد اختيار المحافظ وسيتم تأجيل التصويت إلى جلسات أخرى".

وأشار الى أن "اختيار المحافظ شبه محسوم وهنالك إتفاق على التجديد للمحافظ الحالي مثنى التميمي ولكن الأمر يحتاج الى لمسات أخيرة وارضاء بعض الكتل والشخصيات التي لديها اعتراضات على المنصب".