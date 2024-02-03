ضحايا ليلة القصف الأمريكي.. خمسة شهداء من محافظة جنوبية واحدة

2024-02-03 11:06:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

ندين ونستنكر بأشد العبارات العدوان الامريكي السافر على الاراضي العراقية، والذي راح ضحيته كوكبة من ابطال الحشد الشعبي المقدس من بينهم خمسة من ابناء محافظة الديوانية المضحية.



واننا في الوقت الذي نعبر فيه عن غضبنا تجاه تلك الممارسات الهمجية للادارة الامريكية، فاننا نشدد على ضرورة اتخاذ الحكومة الاتحادية موقفا جادا وحاسما تجاه تلك الممارسات العدائية من خلال وضع حد لتواجد قواتهم المحتلة على اراضينا والتحرك دوليا من خلال تقديم شكوى رسمية الى مجلس الامن، على اعتبار ان ما حصل هو خرق لسيادة دولة مستقلة وعدوان واضح على مؤسسة امنية رسمية.



الرحمة للشهداء.. والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وانا لله وانا اليه راجعون..



النائب عزيز شريف المياحي

يتبع ...