وزير الصحة يعلن عن افتتاح مستشفى المعامل نهاية العام الحالي

2024-02-03 11:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - وسام الملا

أكد وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم السبت، افتتاح مستشفى المعامل نهاية العام الحالي، فيما حدد سبب تأخر إنجاز المشروع.

وقال الحسناوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تمت زيارة مشروع مستشفى المعامل، الذي ما زال تحت الإنشاء"، عازياً سبب تأخر إنجازه، إلى مشاكل بالتمويل".

وأشار إلى أنه "تم وضع الخطوط العامة وجداول خاصة بالعمل ووقت محدد لإكمال المشروع"، مشدداً على "ضرورة الالتزام بتمويل المشروع وفق ما مخصص له".

وأضاف أن"مستشفى المعامل ذات سعة 125 سريراً، وسيتم افتتاحه خلال العام الحالي".

بدوره، قال مدير المشاريع في وزارة الصحة، حسام علوان: إن "مستشفى المعامل ذات سعة 100 سرير، إضافة إلى 25 سريراً خاصاً للعناية الحرجة والطوارئ".

ولفت إلى أن "نسبة إنجاز المستشفى بلغت 65‎ بالمئة، حيث بقي على الإنشاء المعماري نسبة 10‎ بالمئة، كما تبقت نسبة ‎25 بالمئة لتجهيز المستشفى بالأجهزة الطبية"، مؤكداً أن "الأجهزة الطبية بدأت تصل الى العراق، ومن المتوقع أن يتم افتتاح المستشفى نهاية العام الحالي".