بغداد تحتضن معرض السيارات وقطع الغيار بنسخته الثانية في آذار المقبل

2024-02-03 11:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة ، اليوم السبت، عن استعدادات الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية لاقامة معرض السيارات وقطع الغيار بنسخته الثانية على ارض معرض بغداد الدولي وذلك الخامس لغاية الثامن من شهر اذار المقبل.

وقال مدير عام الشركة مصطفى العاني في بيان صادر عن الوزارة، اليوم ان المعرض يستضيف في دورته الثانية كبرى شركات تصنيع السيارات في العالم والوكالات المختلفة.

وأضاف أن هذه الشركات ستعرض مجموعة واسعة من السيارات الحديثة، إضافة إلى أحدث التكنولوجيا المتعلقة بالسيارات ، والاكسسوارات الألكترونية ، وزيوت المحركات وقطع الغيار الخاصة بها فضلاً عن عرض السيارات الاختصاصية الخاصة بالشرطة وشرطة المرور والسيارات الهجينة والكلاسيكية والفارهة والسيارات المصفحة إضافة الى عرض الدراجات النارية على مختلف أنواعها .

وأشار العاني الى أن المعرض يشكل تظاهرة اقتصادية وفرصة مميزة للاطلاع على أنواع السيارات الجديدة والعروض والتسهيلات التي تقدمها الشركات للمواطنين في هذا المجال ، كما ويعد نقطة جذب في غاية الأهمية للشركات العارضة والشركات المحلية والدولية والموردين والعملاء وعامة الناس.