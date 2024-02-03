2024-02-03 11:54:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بيان هيئة الحشد الشعبي بشأن غارات العدوان الأمريكي الغاشم في الأنبار



بسم الله الرحمن الرحيم



“وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون”



صدق الله العلي العظيم



بشكل سافر عدواني يتجدد القصف الأمريكي الغاشم على المقار الأمنية الرسمية لهيئة الحشد الشعبي عبر استهداف جوي طال ليلة أمس مواقع الأبطال المرابطين في قضاء القائم غربي العراق، إذ أسفر هذا العدوان عن ارتقاء 16 شهيدا وإصابة 36 آخرين، فيما لا يزال البحث جاريا عن جثامين عدد من المفقودين.



وتوزعت حصيلة الغارات الجوية كالآتي:



المقر الجوال لعمليات الأنبار وكتيبة إسناد اللواء 13 (سبعة شهداء وسبعة جرحى)



مقر الدعم اللوجستي (جريح واحد)



موقع المدفعية (شهيد وأربعة جرحى)



موقع مقاتلة الدروع (ثلاثة شهداء عشرة جرحى)



موقع كتيبة الدبابات (أربعة جرحى)



موقعان تابعان للواء 45 (11 جريحا)



مستشفى عصام البلداوي التابع للطبابة (خمسة شهداء).



إن الاستهداف الأمريكي انتهاك صارخ لسيادة الدولة العراقية وتعد على أجهزته الأمنية الرسمية كما أنه طال منازل المدنيين وروعهم وهو تجاوز لكل القوانين والأعراف الدولية، لذلك نؤكد بهذه المقام جهوزية الحشد لتنفيذ أي أمر من السيد القائد العام للقوات المسلحة بحفظ سيادة العراق ووحدة أرضه وسلامة شعبه.



الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى.



هيئة الحشد الشعبي

يتبع ...