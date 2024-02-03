السوداني يؤكد ضرورة دعم القطاع الخاص ودعم الشركات الصغيرة

2024-02-03 12:00:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب المشاريع المتوسطة. وشهد اللقاء استعراضاً لأهم المشاريع التي يجري تنفيذها، والمعوّقات والمشاكل التي تواجه أصحاب العمل وسبل معالجتها.



وأشار السيد السوداني خلال اللقاء الى توجه الحكومة نحو دعم القطّاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة، مشيراً الى إجراءات تنشيطية تتخذ للمرّة الأولى، ومنها الضمانات السيادية التي قدمتها الحكومة للمشاريع التي ينفذها القطاع الخاص.



وبيّن سيادته أن هذه الخطوات تأتي انطلاقاً من رؤية الحكومة لعمل الدولة على أنه لايمكن أن يدار فقط من خلال مؤسسات الحكومة والقطاع العام، والاعتماد على موازنة وأسعار النفط، وعلى الوظائف الحكومية، بل يجب أن يكون هناك فهم مجتمعي للقطاع الخاص، وخوض التجربة للمشاريع الصغيرة وتطويرها.



وتطرق السيد السوداني الى التحدّيات التي تواجه الإصلاح الاقتصادي والمالي في ملفات عدة، حيث يواجه تطبيق نظام الدفع الالكتروني عراقيل كثيرة، كما توجد محاولات التفاف على الاصلاح الضريبي، وتسجيل الشركات والاجراءات الكمركية، وتجري معالجتها جميعاً، مؤكداً ان الحكومة ايضا تواصل إجراءاتها في اصلاح القطاع المصرفي.



كما تحدث سيادته عن عقود مشاريع المدن السكنية الجديدة، موضحاً أنها تستهدف حلّ أزمة السكن وتنشيط الصناعة في الوقت نفسه، حيث يخدم قطاع الانشاءات هذا التوجّه مما يرفع الطاقة الإنتاجية المحلية في هذه الصناعات.



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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء



