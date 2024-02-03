البرلمان يؤكد عزمه عقد جلسة "طارئة" لبحث تكرار الاعتداءات الأمريكية

2024-02-03 12:06:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئاسة المجلس : تكرار الاستهداف الامريكي لمقرات امنية عراقية استخفاف كبير لا يمكن قبوله

اعربت رئاسة مجلس النواب، السبت، عن استنكارها الشديد للعدوان الأمريكي على المواقع الأمنية العراقية في منطقتي عكاشات والقائم فجر اليوم، والأماكن المدنية المجاورة، والتي ادت لارتقاء (١٦) شهيداً و (٢٥) جريحاً بينهم مدنيون.





واكدت الرئاسة ان مجلس النواب عازم على عقد جلسة استثنائية ( طارئة ) خلال الأيام القادمة، للوقوف على تكرار الاعتداءات الأمريكية على البلاد، ووضع حد لانتهاكات قوات التحالف الدولي لسيادة وارواح العراقيين، مبينةً ان تكرار الاستهدافات الامريكية لمقرات امنية عراقية استخفاف كبير لا يمكن قبوله .





وجددت الرئاسة مطالبتها للحكومة بضرورة الإسراع في تنفيذ القرار التشريعي رقم (١٨) لسنة (٢٠٢٠)، والصادر عن مجلس النواب والمتضمن اخراج قوات التحالف الدولي من البلاد، لانتفاء الحاجة لبقائها ولكونها باتت تهدد أمن وأستقرار وسيادة العراق، مشددةً على ان القرار المذكور يُمثل إرادة وطنية وشعبية، وان تطبيقه ضرورة ملحة لحفظ سيادة البلد وارواح المواطنين.





















رئاسة مجلس النواب



