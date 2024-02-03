2024-02-03 12:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن استشهاد 16 وإصابة 36 آخرين جراء العدوان الامريكي.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "بشكل سافر وعدواني يتجدد القصف الأمريكي الغاشم على المقار الأمنية الرسمية لهيئة الحشد الشعبي عبر استهداف جوي طال ليلة أمس مواقع الأبطال المرابطين في قضاء القائم غربي العراق، إذ أسفر هذا العدوان عن ارتقاء 16 شهيداً وإصابة 36 آخرين، فيما لا يزال البحث جارياً عن جثامين عدد من المفقودين".

وأوضح أن "حصيلة الغارات الجوية توزعت بالمقر الجوال لعمليات الأنبار وكتيبة إسناد اللواء، سبعة شهداء وسبعة جرحى، أما مقر الدعم اللوجستي جريح واحد، وموقع المدفعية شهيد وأربعة جرحى، وموقع مقاتلة الدروع ثلاثة شهداء وعشرة جرحى، وموقع كتيبة الدبابات أربعة جرحى، وموقعان تابعان للواء 45 (11 جريحا)، ومستشفى عصام البلداوي التابع للطبابة (خمسة شهداء)".

وأضاف أن "الاستهداف الأمريكي انتهاك صارخ لسيادة الدولة العراقية، وتعدٍّ على أجهزته الأمنية الرسمية، كما أنه طال منازل المدنيين وروعهم، وهو تجاوز لكل القوانين والأعراف الدولية، لذلك نؤكد بهذه المقام جهوزية الحشد لتنفيذ أي أمر من القائد العام للقوات المسلحة بحفظ سيادة العراق ووحدة أرضه وسلامة شعبه".