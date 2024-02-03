اليوم ..منتخب مالي يواجه ساحل العاج في ابرز مباريات كاس افريقيا

2024-02-03 12:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام اليوم السبت مباراتان لحساب الدور ربع النهائي لبطولة كاس امم افريقيا المقامة منافساتها حاليا في الكوت ديفوار.وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ان " المباراة الاولى تجمع منتخب مالي مع نظيره ساحل العاج في الساعة الثامنة مساء في ملعب السلام بقيادة الحكم محمد عادل ".واضاف ان " المواجهة الثاني والتي ستقام في ملعب شارلس كونان باني في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم سيلتقي فيها منتخب الراس الاخضر مع نظيره الجنوب افريقي ".