اليوم ..منتخب مالي يواجه ساحل العاج في ابرز مباريات كاس افريقيا
2024-02-03 12:18:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
تقام اليوم السبت مباراتان لحساب الدور ربع النهائي لبطولة كاس امم افريقيا المقامة منافساتها حاليا في الكوت ديفوار.
وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ان " المباراة الاولى تجمع منتخب مالي مع نظيره ساحل العاج في الساعة الثامنة مساء في ملعب السلام بقيادة الحكم محمد عادل ".
واضاف ان " المواجهة الثاني والتي ستقام في ملعب شارلس كونان باني في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم سيلتقي فيها منتخب الراس الاخضر مع نظيره الجنوب افريقي ".
تقام اليوم السبت مباراتان لحساب الدور ربع النهائي لبطولة كاس امم افريقيا المقامة منافساتها حاليا في الكوت ديفوار.
وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ان " المباراة الاولى تجمع منتخب مالي مع نظيره ساحل العاج في الساعة الثامنة مساء في ملعب السلام بقيادة الحكم محمد عادل ".
واضاف ان " المواجهة الثاني والتي ستقام في ملعب شارلس كونان باني في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم سيلتقي فيها منتخب الراس الاخضر مع نظيره الجنوب افريقي ".