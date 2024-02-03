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بغداد.. الإطاحة بمتهم يقوم برمي "المولوتوف" على دور المواطنين مقابل المال

بغداد.. الإطاحة بمتهم يقوم برمي
بغداد.. الإطاحة بمتهم يقوم برمي "المولوتوف" على دور المواطنين مقابل المال
2024-02-03 12:42:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

تلقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهـ.ـاب معلومات دقيقة حول قيام احد الاشخاص برمي عبوتين مولوتوف على دور المواطنين في محافظة بغداد جانب الرصافة .

على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني للتحري وتعقب الفاعل، وبعد استكمال جميع الاجراءات القضائية والاستخبارية انطلقت مفارزنا بصحبة قوة خاصة وبكمين محكم تم القاء القبض عليه .

ولدى التحقيق الاولي مع المتهم اعترف صراحة قيامه بتصنيع ورمي عبوات المولوتوف على دور المواطنين وذلك مقابل اموالاً بخسة ، دونت أقواله واُحيل الى الجهات المعنية استعداداً لمثوله أمام القضاء .
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يتبع ...

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