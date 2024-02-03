وزير الصحة: نسبة إنجاز مستشفى الفضيلية بلغت 75%

2024-02-03 12:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي، اليوم السبت، أن نسبة إنجاز مستشفى الفضيلية بلغت 75%.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير الصحة أجرى زيارة تفقدية الى مشروع مستشفى الفضيلية في بغداد سعة 270 سريراً لمتابعة مراحل العمل برفقة عدد من أعضاء مجلس النواب والوكيل الإداري للوزارة الدكتور خميس السعد ومدير عام دائرة المشاريع في الوزارة الدكتور حسام علوان ومدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور رائد علي ياسين".وأشار البيان الى أن "الحسناوي أجرى جولة في أروقة المستشفى شملت كافة الأقسام والتقى بالشركة المنفذة للمشروع لمتابعة العمل ونسب الإنجاز".وأوضح أن "المستشفى بسعة 270 سريراً ونسبة إنجازه وصلت الى 75% مكونة من 20 بناية بطابقين وثلاثة طوابق ويحتوي على 41 قسماً و 10 صالات عمليات و 3 صالات ولادة، فضلاً عن ردهات طبية بسعة 70 سريراً وردهات جراحية بسعة 60 سريراً".وبين الحسناوي أن "المستشفى يضم ردهات أطفال ونسائية وتوليد وعناية مركزة وطوارئ وردهة للعناية القلبية ومركز متطور للديلزة وأكثر من 36 غرفة للعيادات الاستشارية، فضلاً عن مركز للتبرع بالدم ومشرحة طبية ودار للأطباء بسعة 48 شقة غرف مبيت واستراحة للكوادر الصحية سعة 76 غرفة ".ولفت الى أن "المستشفى زود بعيادات خاصة بالعلاج الكيمياوي مع كافة الاجهزة الطبية المتطورة الخاصة بعلاج الكيمياوي لمرضى السرطان"، مبيناً أن "العمل حالياً متواصل ومن المؤمل انجاز المستشفى نهاية العام الحالي".