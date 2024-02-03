2024-02-03 13:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/حافظت اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية، اليوم السبت، على لقب بطولة غرب آسيا للمرة الرابعة على التوالي بحصيلة بلغت 69 وساماً ملوناً، منها 36 وساماً ذهبياً و25 وساماً فضياً و8 اوسمة برونزية.

جاء ذلك بعد ان رفع منتخب تنس الطاولة رصيد العراق بوسام ذهبي في فعالية الزوجي المختلط ناله كل من علي عبد الامير وهديل علي بعد الفوز على لاعبي المنتخب الأردني في نصف النهائي ثم على المنتخب السعودي في المباراة النهائية، ثم خطف منتخب كرة الهدف للمكفوفين لقب المنافسات بعد فوزه على المنتخب الأردني في المباراة النهائية بنتيجة 10-7.

من جهته قال رئيس البعثة العراقية العراقية عضو المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية ورئيس اتحاد المبارزة علي حميد، إن "بعثتنا حافظت على اللقب للمرة الرابعة على التوالي وهذا هو هدفنا الذي سعينا من اجله".