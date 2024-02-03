النقل تسجل (15) هزة أرضية داخل العراق خلال كانون الثاني

2024-02-03 14:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، تسجيل 15 هزة أرضية داخل العراق خلال كانون الثاني الماضي.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم الرصد الزلزالي ، أصدرت التقرير الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر كانون الثاني 2024".وأوضح المدير العام للهيئة عبد العظيم عبد القهار الساعدي- بحسب البيان- أنه "انسجاماً مع توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي أصدرت شبكة الرصد النشرة الزلزالية للعراق والمناطق المجاورة، إذ سجلت (39) هزة أرضية في شهر كانون الثاني، (15) هزة أرضية منها داخل الأراضي العراقية".وبينت مديرة قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف، أن "نشاط الهزات الأرضية تركز في محافظة دهوك، إذ سجلت (٧) هزات، و(2) في نينوى وواسط ، وهزة واحدة في أربيل وديالى وصلاح الدين والبصرة".