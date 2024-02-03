المنتخب الإيراني يقصي اليابان ويتأهل لنصف نهائي آسيا

2024-02-03 14:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأقصى المنتخب الإيراني نظيره الياباني اليوم السبت، من بطولة كأس آسيا؛ بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف ليضمن بذلك التأهل إلى نصف نهائي البطولة.وافتتح المنتخب الياباني التسجيل في الدقيقة 28 عبر لاعبه هيديماسا موريتا، لكن محمد موهيبي عدل النتيجة لمنتخب إيران في الدقيقة 55 من المباراة.وفي الدقيقة 90 من عمر اللقاء سجل علي رضا جهانبخش هدف الفوز لإيران عبر ضربة جزاء سددها بنجاح.وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الإيراني إلى نصف نهائي كأس آسيا ليقابل الفائز من مباراة قطر وأوزبكستان.