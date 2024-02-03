النجباء تتوعد بـرد "يسر الصديق" ضد الامريكان.. وحزب الله اللبناني يقول ان صراع المنطقة سيتسع

2024-02-03 14:12:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

أصدر حزب الله البيان التالي:‏





يدين حزب الله بشدة العدوان الأميركي السافر على العراق وسوريا والذي استهدف مناطق عدة في ‏البلدين ‏الشقيقين وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.‏





إنّ ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية هو انتهاك صارخ لسيادة الدولتين وتعدّ على أمنهما ‏ووحدة أراضيهما، ‏وتجاوز وقح لكل القوانين الدولية والإنسانية.‏





إنّ هذا العدوان الجديد يسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وإيجاد المبررات والذرائع الواهية ‏لاستمرار ‏الاحتلال الأميركي لمناطق عدة في العراق وسوريا ضد إرادة شعبيهما التوّاقة إلى الحرية ‏والاستقلال.‏





إنّ العدوان الأميركي على العراق وسوريا واليمن يكشف كذب الادعاءات الأميركية بعدم رغبتها ‏في توسعة ‏الصراع في المنطقة، وعلى العكس تمامًا فإنّه يُسهم في تأجيج الصراع والتوتر وتصعيد ‏الحروب في المنطقة.‏





إنّنا نعتقد أنّ هذا العدوان الإجرامي يدفع الشعبين العراقي والسوري إلى التمسّك بنهج المقاومة ‏لتحرير بلديهما ‏من الاحتلال الأميركي وعلى مواصلة دعم وإسناد قطاع غزة المظلوم حتى وقف ‏العدوان الصهيوني وإجرامه.‏





يتقدم حزب الله بأحر التعازي والمواساة بالشهداء الأبرار، ويسأل الله تعالى الرحمة لهم وعلو الدرجات، وللجرحى ‏العافية والشفاء العاجل.‏





السبت 03-02-2024 م

‏22 رجب 1445 هـ



