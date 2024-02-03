مجلس البصرة بانتظار الصافرة من بغداد.. مفاوضات في العاصمة لحسم منصب المحافظ

2024-02-03 14:30:42 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن عضو مجلس محافظة البصرة عن تحالف تصميم اسامة السعد، اليوم السبت (3 شباط 2024) ان كتلته ترغب بحضور جلسة المجلس المقرر انعقادها اليوم، مؤكدا ان الجلسة قائمة الى الآن لكن موعدها قد يؤجل لساعات.

وقال السعد لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس التحالف عمار الفائز ونائبه أسعد العيداني في بغداد حاليا وننتظر انهاء المفاوضات هناك لحسم المناصب" مبينا انه "من الصعب عقد جلسة من دون التوافق النهائي وقرار حسم المناصب مرهون ببغداد وان مرشحنا للمنصب لازال المحافظ العيداني".

وفي وقت سابق كشف عضو مجلس محافظة البصرة حسن شداد الفارس عن كتلة البصرة عن تأجيل جلسة المجلس المقرر عقدها في الساعة السادسة وذلك لعدم وجود توافق سياسي.

وقال الفارس لـ"بغداد اليوم"، ان "موعد الجلسة الاولى لم يحدد الى الآن ونحن ملتزمون بالتوقيتات الدستورية بشان تمشية المحافظ ونائبيه ورئيس المجلس ونائبه".

هذا وكان عضو مجلس محافظة البصرة خلف البدران قد كشف بوقت سابق عن تأجيل جلسة مجلس المحافظة التي دعا لها المحافظ والتي كان مقرر عقدها الثلاثاء الماضي.