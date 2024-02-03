تأكيد حكومي ونيابي بإكمال مستشفيي المعامل والفضيلية نهاية العام

2024-02-03 15:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملااطلع وفد حكومي ونيابي ، اليوم السبت، على أعمال مستشفى الفضيلية في بغداد فيما أكد توفر التخصيصات المالية لإكمال المشروع مع مشروع مستشفى المعامل قبل نهاية العام.وقال وزير الصحة صالح الحسناوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "اطلعنا على مشاريع وزارة الصحة ومحافظة بغداد وتم زيارة مستشفى الفضيلية للاطلاع على واقعه ومتابعة سير العمل برفقة رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني".وأضاف: "نعمل كحكومة وبرلمان على متابعة المشاريع وإنجازها في وقتها المحدد ونأمل التزام الشركة بإنجازه ونحن بدورنا ملتزمون بالتمويل وأيضا تمويله مع مستشفى المعامل ونأمل إنجازهما قبل نهاية العام الجاري"، لافتا، إلى أن "مستشفى الفضيلية يتكون رسميا من 200 سرير، ولكن مع الإضافات سيصل الى 270 سريراً وسيكتمل نهاية السنة ويدخل الخدمة السنة المقبلة".بدوره، قال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "برفقة وزير الصحة تم زيارة مستشفيي المعامل والفضيلية لمتابعة سير العمل وإنجازه، وتعهد الجميع الالتزام بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتوفير التخصيصات المالية"وتابع: "حرصنا أن يكون هذا العام هو إنجاز للمشاريع المتلكئة وخاصة بما يتعلق بالصحة"، مبيناً، أن "مستشفى الفضيلية سوف يخدم أكثر من مليون مواطن وهذه المنطقة تفتقر إلى الخدمات الصحية وإنجاز هذا المشروع سيحقق طفرة نوعية".وأكد، أن "التخصيصات المالية لمشروعي مستشفى الفضيلية ومستشفى المعامل مكتملة وسيتم إنجازهما نهاية العام الحالي".من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نسبة إنجاز مستشفى الفضيلية العام بلغت 75% ، وشيد على مساحة 27 دونماً"، لافتا، إلى أن "المستشفى مكون من 20 بناية بطابقين وثلاثة طوابق ويحتوي على 41 قسماً وعلى 10 صالات عمليات وثلاث صالات ولادة".وأضاف، أن "المستشفى يضم ردهات طبية بسعة 70 سريراً وبواقع 35 للرجال و 35 للنساء، بالإضافة إلى ردهات جراحية بسعة 60 سريرا وردهات أطفال بسعة 40 سريرا".وتابع: "كما يضم ردهات نسائية وتوليد بسعة 30 سريراً إضافة إلى 3 ردهات للعناية المركزة عامة وأطفال وحديثي الولادة سعة 21 سريراً و ردهة للعناية القلبية و ردهة طوارئ بسعة 10 أسرة، كما يضم مركزا للديلزة سعة 10 أسرة و 36 غرفة للعيادات الخارجية".وزاد، أن "المستشفى يضم كذلك مركزا متطورا للتبرع بالدم يحتوي على أشعة ومفراس ورنين إضافة إلى مشرحة طبية بسعة 35 حاملة جثث، ودار للأطباء بسعة 48 شقة وغرف مبيت واستراحة للكوادر الصحية سعة 76 غرفة وعيادات خاصة بالعلاج الكيمياوي".وأضاف، أن "المستشفى يضم استشاريات باطنية وجراحية ونسائية وجلدية ومسالك بولية وطب الأعصاب و الأسنان والأمراض القلبية والرئتين والأطفال ووحدة لمعالجة المخلفات الطبية ومختبرات متطورة وصيدليات متعددة وجناحا إداريا ووحدة للغسيل ومطبخا متكاملا ومنظومات متطورة للغاز الطبي والمراقبة والإطفاء والتبريد، وكذلك قاعة للمؤتمرات ومكتبة علمية وخدمات صحية وخدمية إضافة إلى حمامات خاصة بالمعاقين وقاعات انتظار المراجعين".