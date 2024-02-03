2024-02-03 15:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدر وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم السبت، عددا من التوصيات، فيما وجه المديريات العامة بوضع إستراتيجية لمتابعة ملف استملاك الأراضي.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استعدادا لانطلاق الفصل الدراسي الثاني وللحيلولة دون تأخير تنفيذ البرنامج الحكومي، أصدر وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري جملة من التوصيات والتأكيدات في لقاء محوري ضم وكيل الوزارة للشؤون العلمية مهدي العوادي وعددا من المديرين العامين اليوم".وأضاف البيان، أن "محاور الاجتماع تركزت حول إنهاء التحقيقات السابقة ولجان التضمين خلال مدة أقصاها (١٥) يوما مع الالتزام بتنفيذ التوصيات حرفيا ومتابعتها من قبل المديريات العامة والتوجه الفوري لتشكيل خطة لإكمال المحاضر".وأشار، إلى أن "اللقاء ناقش أيضا خطوات الشروع في البرنامج الحكومي للعام الحالي وإعطاء الأولوية لتدريب الملاكات الجديدة والتأكيد على أهمية السلوك الوظيفي".وختم البيان، أن "وزير التربية وجه المديريات العامة بوضع إستراتيجية هامة تقوم على التنسيق بين التخطيط والقانونية لمتابعة ملف استملاك الاراضي على أوسع نطاق إضافة إلى توجيه الإدارات المدرسية بربط كاميرات مراقبة داخل المؤسسات التربوية حفاظا على الممتلكات العامة وحماية مجهودات الطلبة".