الأسايش تحذر مواطني كوردستان من صداقة "الغرباء" على الفيسبوك والانستغرام

2024-02-03 15:12:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت مديرية الاسايش في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، توجيهات للمواطنين حذرتهم فيها من قبول صداقة أشخاص من دول عربية أو جنوب العراق، مشيرة إلى قيامهم بابتزاز ضحايا بعد تصويرهم باوضاع مخلة والتهديد بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، "منذ فترة، تقوم مجموعة من الخارجين على القانون من الجنسين (رجال) و (نساء)، معظمهم يعملون في مجموعات، من عدة دول عربية مختلفة، وبعضهم يعيش في مدن جنوب العراق، بإرسال طلبات الصداقة في الفيسبوك والانستغرام، لمواطنين في الاقليم، ثم يجذبون انتباه الناس، ويفتحون الكاميرات ويظهرون أنفسهم بشكل غير لائق، ويسجلون مقاطع فيديو للضحايا ثم يهددون بنشر مقاطع الفيديو".

وأوضح البيان، أن العملية تتم بالشكل التالي: في البداية وقبل أن يتحدثوا مع الشخص المقصود يقومون بارسال طلبات صداقة الى ذوي الضحية وأصدقائه والمقربين منه ليظهروا انهم اصدقاء لهم، ثم يقومون بارسال مقاطع الفيديو الى جميع اصدقاء الضحية أو يطالبونه بمبالغ مالية مقابل عدم نشر المقاطع، لافتا إلى أنه يتم استيفاء المبالغ الكترونيا لكي لا يتم التعرف على هوياتهم بسهولة.

وطالب البيان، المواطنين بالانتباه لعلاقاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الثقة في أي شخص من دون معرفة هويته وما هي أهدافه في طلب التواصل معهم.