الدولار ينخفض.. آخر تحديث لاسعار الدولار في العراق

2024-02-03 15:18:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار مساء اليوم السبت (3 شباط 2024) تراجعاً مقارنة بأسعار صباح اليوم.

وبلغ سعر الصرف في بورصة الكفاح ببغداد، 152,250 ديناراً (سعر البيع)، وفي محافظة البصرة عند 152,700 ديناراً، وفي محافظة السليمانية، 152,050.

وكانت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، صباح اليوم السبت قد سجلت ارتفاعاً مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد حيث بلغ سعر البيع 153500 ديناراً عراقياً مقابل 151500 دينار للشراء لكل 100 دولار.



