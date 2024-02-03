مسيرات تستهدف قاعدة أمريكية شمال شرقي سوريا

2024-02-03 15:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، اليوم السبت (3 شباط 2024)، استهداف قاعدة "خراب الجير" في ريف الحسكة، شمال شرقي سوريا بطائرات مسيرة.

وذكرت المقاومة في بيان، أنه "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة "خراب الجير" المحتلة بالعمق السوري بواسطة طائرات مسيرة".

واضافت: "نؤكد استمرارنا في دك معاقل الأعداء".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، استشهاد 16 شخصًا إثر ضربات أمريكية غربي العراق.

وقالت قيادة عمليات الأنبار في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن 16 شخصًا استشهدوا، وأصيب 25 آخرين، في القصف الأمريكي لمحافظة الأنبار غربي العراق.

وأضافت، أن "الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت أكثر من 85 موقعًا تابعًا لـ"الحرس الثوري الإيراني" والقوات التابعة له في العراق وسوريا كجزء من الضربات الانتقامية ضد قاعدتها العسكرية في الأردن".

وقال بيان للقيادة الوسطى الأمريكية "في الساعة 4:00 مساءً (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) في 02 فبراير، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) غارات جوية في العراق وسوريا.

وأضاف البيان: "ضربت القوات العسكرية الأمريكية أكثر من 85 هدفًا، مع العديد من الطائرات التي تشمل قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة. استخدمت الغارات الجوية أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه. وشملت المنشآت التي تم قصفها عمليات القيادة والسيطرة".





المصدر: سبوتنك