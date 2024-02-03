أنشيلوتي: لن أنزل إلى مستوى تشافي

2024-02-03 15:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعرد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بقوة على تشافي هيرنانديز، المدرب الفني لبرشلونة.كان تشافي، قد قال أمس في مؤتمر صحفي، إن "ريال مدريد يؤثر على الحكام أسبوعا بعد أسبوع، ويزيف المنافسة. الحكام متأثرون، وهذا الأمر يشاهده الجميع".وأكد أنه يتفق تماما مع تصريحات رئيس النادي خوان لابورتا، الذي وصف مقاطع الفيديو التي يبثها تلفزيون ريال مدريد هذا الموسم عن الحكام بالأمر "المشين".وقال: "هذا يشوه المسابقة بالكامل. ويؤثر عليهم بالكامل، وهذا ما يراه حتى الأعمى".وسئل أنشيلوتي عن تصريحات تشافي، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة أتلتيكو، فأجاب في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "أنا محترف.. وكمحترف لا أرغب في النزول إلى هذا المستوى احتراما لكرة القدم الإسبانية".وسئل أنشيلوتي، بأن "لابورتا قال إن ريال مدريد يتصرف بشكل سيئ.. ما رأيك؟، فكرر: "لقد أجبت على ذلك بالفعل.. ولن أنزل إلى هذا المستوى".وأضاف: "لا تسألوني المزيد عن هذا الأمر؛ لأنني لن أنزل لهذا المستوى.. إنه ليس مستوى المحترفين".ويحتل ريال مدريد صدارة الترتيب في الدوري الإسباني بــ57 نقطة، بينما برشلونة يأتي في المركز الرابع بــ47 نقطة.