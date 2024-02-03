2024-02-03 15:24:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتضنت مدينة السليمانية، اليوم السبت، معرضاً فنياً مشتركاً لفنانين تشكيليين ونحاتين من مختلف أنحاء البلاد، بمشاركة 40 فناناً و70 عملاً فنياً، فيما أوضحت مسؤولة تجمع فني مشارك بالمعرض أن الغاية منه إيصال رسائل سلام من الفنانين العراقيين.

وقالت مسؤولة تجمع "فاديه" للفنون التشكيلية فادية طلال النعيمي، لوكالة شفق نيوز إن "المعرض أقيم عصر اليوم السبت في قاعة (أمنه سورگة) في السليمانية بالتعاون مع جمعية الفنون الجميلة الكوردية في السليمانية".

وأضافت أن المعرض أقيم بمشاركة 40 فناناً و70 عملاً فنياً مشتركاً ما بين التشكيلي والنحت لفنانين معروفين من مختلف أنحاء البلاد، فيما تضمنت موضوعات المعرض الطبيعة والمرأة والجمال وسط حضور جماهيري ملفت".

وأشار النعيمي الى أن "المعرض يهدف لإرسال رسائل سلام من الفنانين من جميع مناطق العراق"، مؤكدة أن "المعرض عبارة عن باقة متنوعة من الفنانين التشكيليين العراقيين لتشكيل لوحة جميلة لعراق واحد بلوحات زاهية تعبر عن الفن الراقي بأنامل محبة للفن التشكيلي وبمدارس مختلفة، وسيكون هذا اللقاء الفني المشترك للاستفادة من الافكار والالوان التي شاركت بالمعرض واضافة جديدة للفنان من حيث المشاركة."

وبينت مسؤولة التجمع أن "المعرض يعكس مدى التطور الحاصل في مجال الفن التشكيلي في العراق" ، مشيرة إلى أن "هذه التجمعات الفنية لها دور كبير في تبادل الأفكار والمقترحات وتشجيع الفنانين في تقديم أعمالهم وتطويرها، وحجم الإقبال على المعرض شيء مفرح ودافع معنوي كبير للفنانين لتقديم الأفضل".