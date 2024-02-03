السوداني يعد "حشد الانبار" بدعم خاص.. ويدعوهم للحذر

2024-02-03 15:30:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل مجموعة من حشد الأنبار

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مجموعة من حشد الأنبار من أبناء قضاء حديثة، الذين تمكنوا، خلال عملية لهم قبل نحو أسبوعين، من قتل والي داعش على منطقة الجزيرة وعدد من معاونيه، وهو ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد منهم خلال العملية.





واستهل سيادته اللقاء بقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين ارتقوا اليوم على الحدود العراقية، مخاطباً أبناء حشد الأنبار بأننا نفتخر بمواقفكم البطولية، ووقفاتكم المشرفة، باستهدافكم رموزاً معروفة من الارهابيين، مؤكداً أنّ هذا الأمر ليس غريباً على أهالي حديثة التي كان صمودها بطولياً، وظلت عصية على الارهاب، وهي مواقف باقية ومستمرة تجاه المجاميع الارهابية حتى اليوم.





وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة للأجهزة الأمنية بشكل عام، وهيأة الحشد، وسيكون هناك دعم خاص من قبل الحكومة والجهات المعنية لرجال حشد الأنبار، بما يجعلهم مستمرين في مواجهة الارهاب، ولما يمثلونه اليوم من ظهير مساند للأجهزة الأمنية، مشدداً على أنّ حشد الأنبار أثبت حضوره رغم المساحة الشاسعة التي تقع فيها مسؤوليته والتي تتحرك بها فلول الارهابيين.





وشدد السيد السوداني على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والاستنفار والاستعداد؛ لأن الإرهاب يستغل الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية، وسيحاول التعرض والقيام بنشاطات إرهابية واجب التصدي لها بقوة، مؤكداً أن مسؤوليتنا كبيرة في الحفاظ على الأداء، وتضييع الفرصة على فلول داعش.





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