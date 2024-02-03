برلماني عراقي يجمع تواقيع لإيقاف تصدير النفط إلى الأردن.. وثيقة

2024-02-03 15:42:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف النائب في البرلمان العراقي، مصطفى جبار سند، عن جمعه تواقيع برلمانيين لإصدار قرار بإيقاف تصدير النفط إلى الأردن، وذلك على خلفية الضربات الجوية التي نفذتها الطائرات الأمريكية في مناطق غربي العراق ليلية أمس بمشاركة الأردن.

وقال سند في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "جمعت تواقيع للسيدات والسادة النواب لإصدار قرار نيابي، يلزم وزارة النفط إيقاف بيع النفط المدعوم للأردن".

وتابع سند: "يجب أستخدام أوراقنا بشكل صحيح لحفظ كرامة البلد وحماية أرواح رجالنا وفخرنا وعقال رأسنا".

ونصت وثيقة جاءت مع البيان وموقعة من النائب مصطفى سند، على أنه "نرفق لكم ربطاً قائمة تتضمن تواقيع عدد من السيدات والسادة النواب، المطالبة بالموافقة على إدراج فقرة في جلسة مجلس النواب القادمة تتضمن التصويت على قرار يلزم وزارة النفط بايقاف بيع النفط الخام المدعوم بدل السعر التجاري الساند الى الأردن نتيجة مشاركتها في الاعتداءات الأخيرة ضد العراق".

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها البرلمان العراقي إلى إيقاد تصدير النفط إلى الأردن حيث كانت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية زينب الموسوي، قد أكدت يوم الأربعاء 8/ تشرين الثاني/ 2023، بأن مواقف الأردن "دائمًا عدائية" تجاه العراق خصوصًا مع هيئة الحشد الشعبي الرسمية.

وفي آخر احصاء رسمي لها، أفادت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بأن معدل سعر بيع النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 75.5 دولاراً ، خلال شهر تشرين الأول الماضي.

يُشار إلى أن صادرات النفط العراقي إلى الأردن قد ارتفعت إلى نحو 15 ألف برميل يوميًا، بموجب اتفاق محدث للاتفاق السابق، الذي كان يقضي ببيع 10 آلاف برميل يوميًا من النفط العراقي إلى عمان، بأسعار تقل نحو 16 دولارًا عن سعر البرميل خلال الشهر.