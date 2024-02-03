"بغداد اليوم" تنشر خارطة بالطرق المقطوعة خلال الزيارة الرجبية

2024-02-03 15:48:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم"، خارطة الطرق المقطوعة او التي سيتم قطعها في بغداد بمناسبة الزيارة الرجبية التي ستقوم الجموع باحيائها يوم الثلاثاء المقبل في مدينة الكاظمية المقدسة.

خارطة القطوعات كما ياتي:

قطع من مجسر مظفر باتجاه بيروت سايد واحد

قطع من بيروت باتجاه تقاطع تقاطع الصخرة و تقاطع باب المعظم وصولا الى ساحة الموال

القطع الاخر من تقاطع مول النخيل باتجاه بيروت ايضا مقطوع باتجاه واحد

شارع المشاتل الاعظمية مقطوع باتجاه ساحة عنتر وصولا الى جسر الائمة

وفي وقت سابق، اصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، توجيها امنية بشأن الزيارة الرجبية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين إحياء ذكرى الزيارة الرجبية عبد الأمير الشمري، ترأس مؤتمراً موسعاً بحضور الجهات الأمنية والخدمية والعتبة الكاظمية المقدسة".

واضافت انه "جرى مناقشة الخطط الأمنية والخدمية خلال أيام زيارة الإمامين الكاظمين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وإيجاد أفضل السبل في انسيابية حركة الزائرين والعجلات وتوزيع المهام والواجبات على الدوائر المشاركة بهذه المناسبة الخالدة التي يحييها الملايين من المعزين بهذا المصاب الجلل من داخل العراق وخارجها".

وأكد الشمري "على تكثيف الجهد الاستخباري وزيادة دوريات النجدة والمرور خاصة في الطرق السريعة لمتابعة حركة العجلات".

ومن جهته، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل في بغداد بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام).

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء وجه خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخامسة المنعقدة في 30/1/2024 ، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء القادم الموافق 6/2/2024 في الوزارات والمؤسسات الحكومية في العاصمة بغداد فقط تزامناً مع ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)".

ويحيي المسلمون الشيعة في العراق ومختلف أنحاء العالم الإسلامي الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)، سابع أئمة الشيعة، الذي توفي في سجنه ببغداد، في الخامس والعشرين من رجب عام 183 هجرية، والتي ستصادف يوم الثلاثاء المقبل، (6 شباط 2024).



