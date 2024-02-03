2024-02-03 16:12:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق النائب المستقل سجاد سالم، اليوم السبت (3 شباط 2024)، على الرد الحكومي وكذلك من الأطراف السياسية المشكلة للحكومة وغيرها على القصف الأمريكي الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي في الانبار.

وقال سالم في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الرد الحكومي وكذلك السياسي على القصف الأمريكي الأخير لمقرات الحشد الشعبي، هو نفس الرد السابق على كل الهجمات الامريكية خلال الفترات الماضية، فهو الرد لن يتجاوز بيانات الاستنكار والادانة التي لا تقدم أي شيء".

وبين ان "هكذا بيانات إعلامية لا تمنع مثل تكرار هكذا ضربات في المستقبل، فضعف الموقف يدفع نحو الاستمرار العدوان على العراق وسيادته وكذلك قواته الرسمية، والامر لا نعتقد يحتاج الى أي تحقيق فالجهة التي قصفت هي معلومة وتبنت القصف بشكل رسمي وعلني".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن ائتلاف ادارة الدولة انه سيعد اجتماعا طارئا غدا الاحد بناء على دعوة من رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، مبينا ان الاجتماع يأتي "في ضوء التطورات الأمنية الخطيرة التي يشهدها العراق، وآخرها القصف الامريكي الذي استهدف منطقتي عكاشات والقائم غرب محافظة الانبار".