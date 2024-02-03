اعتقال "معقب" في الضرائب على يد هيئة النزاهة

2024-02-03 16:12:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت (3 شباط 2024)، ضبط أحد المُعقّبين في الهيئة العامَّة للضرائب مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة؛ مقابل إنجاز معاملةٍ لأحد المُواطنين.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد ألَّفت فريق عملٍ من قسم التحرّي والضبط فيها إثر تلقّيها معلوماتٍ في شكوى لمواطنٍ تفيد بطلب أحد المُعقّبين منه مبلغاً مالياً؛ لقاء تيسير وإنجاز معاملةٍ له في الهيئة العامَّة للضرائب – فرع ضريبة الأطراف".

واضافت أنَّ "فريق العمل باشر أعمال التحرّي والـتأكُّد من صحَّة المعلومة، وبعد استحصال قرار قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، سارع الفريق إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منه في داخل مقرّ فرع ضريبة الأطراف، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بتسلُّم مبلغ الرشوة".

وتابعت إنَّ "الفريق قام بتفتيش المُتَّهم وضبط بحوزته، إضافة إلى مبلغ الرشوة، أكثر من نصف مليون دينار، إذ اعترف أنَّ ذلك المبلغ حصل عليه؛ نتيجة أعمال التعقيب التي يقوم بها بصفةٍ غير قانونيَّةٍ لمصلحة المواطنين المُراجعين للدائرة".

ونوَّهت بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة، التي تمَّ تنفيذها بموجب أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ لعرضه بصحبة المُتَّهم والمبرزات على قاضي التحقيق المختص؛ لتقرير مصيره".