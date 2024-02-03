خارطة طقس العراق.. موعد قريب لموجة ماطرة "شاملة"

2024-02-03 16:18:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم السبت (3 شباط 2024)، أن العراق سيدخل في موجة ماطرة تشمل معظم مدن البلاد، متأثراً بكتلة هوائية باردة ابتداء من الاسبوع القادم.

وقال الزيادي لـ"بغداد اليوم"، إنه "وفق التوقعات سيتعرض العراق الى هبوط مؤقت اليوم في معدلات الحرارة بسبب كتله هوائية باردة"، مبيناً أنه "من المؤمل انكسارها غداً الاحد تدريجياً بفارق درجتين ارتفاع وتبقى باقي الايام القادمة دافئة".

وأضاف: "ستكون هناك حالات ماطرة الأولى منها مساء الأحد من الاسبوع القادم تحديداً في المنطقة الشمالية ومحافظة صلاح الدين، حيث تتعرض البلاد ابتداءً من (10) شباط الحالي إلى حالة ماطرة شاملة تزور مدن العراق كافة بشكل متوسط وغزير".







