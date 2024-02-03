الوائلي يحث على الالتزام بالقوانين والتعليمات الحكومية في مكافحة الفساد وتقويض عمليات التهريب

2024-02-03 17:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعحث رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، اليوم السبت، على الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من الحكومة في مكافحة الفساد وتقويض عمليات التهريب.وقال بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، اختتم الجولة الميدانية التي أجراها لمنافذ محافظة البصرة من منفذ الشلامجة الحدودي".وأضاف البيان، أن "الوائلي اطلع على عمل الدوائر العاملة في المنفذ، وحث الكوادر على الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من الحكومة في مكافحة الفساد وتقويض عمليات التهريب".وأوضح، أن "الجولة تضمنت أيضا الاطلاع على الربط الشبكي بين منفذ الشلامجة الحدودي ومقر الهيئة ومركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والذي يعد أحد البرامج المهمة التي تم تنفيذها من قبل كوادر الهيئة، وحسب التوجيهات الحكومية بالانتقال للعمل الإلكتروني لتحقيق النتائج المرجوة في مكافحة الفساد ومنع عمليات الهدر بالمال العام وتحقيق الإيرادات المطلوبة".وتابع، أن "الزيارات الميدانية لرئيس الهيئة تستمر للاطلاع على واقع العمل بشكل مباشر؛ من أجل تقويمه وتصحيحه ومعالجة الثغرات التي يتم تشخيصها".