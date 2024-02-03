البرلمان يشكل وفدا نيابيا للوقوف على الاعتداءات الأمريكية الأخيرة

2024-02-03 17:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعشكلت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، وفدا نيابيا للوقوف على الاعتداءات الأمريكية الأخيرة.وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم تشكيل وفد من لجنة الأمن والدفاع النيابية، بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية للتوجه إلى أماكن الاعتداءات الأمريكية على المواقع الأمنية والمدنية غرب البلاد، والوقوف على تفاصيل الاستهداف وتقديم تقرير عاجل إلى رئاسة المجلس لمناقشته واتخاذ قرارات ملزمة بصدده".