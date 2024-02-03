2024-02-03 17:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم السبت، بمصرع وإصابة 9 مدنيين بحادث سير "مروع" على طريق بغداد - كركوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع، مساء اليوم، بين 5 مركبات متنوعة بسبب الاجتياز والسرعة المفرطة على طريق بغداد – كركوك، قرب ناحية العظيم، شمالي ديالى".

وأضاف المصدر، أن "الحادث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين معظمهم بجروح وكسور حرجة كحصيلة أولية"، لافتا إلى أنه "تم نقل الضحايا إلى مستشفيات الخالص وبعقوبة".