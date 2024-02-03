حوادث في ذي قار.. منها قطار يصدم سيارة ومصرع شخص بهجوم وآخر بحادث سير

2024-02-03 17:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار، يوم السبت، عدة حوادث امنية بينها اصطدام قطار بعجلة ومصرع وإصابة شخصين بحادث سير مروع جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قطاراً لنقل الزائرين قادم من محافظة كربلاء باتجاه محافظة البصرة اصطدم بعجلة نوع (بيك اب) أوقفها صاحبها الذي يعمل موظفا في مديرية ماء المحافظة فوق سكة القطار ضمن نطاق قضاء الرفاعي بمنطقة حي العمال شمالي محافظة ذي قار".

وتابع المصدر، كما ان "هجوما مسلحا تعرض له أحد المواطنين أثناء قيادته عجلته بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، من قبل مجهولين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية "، مبينا أن "المجنى عليه كان ينقل المواشي بعجلته إلى إحدى المناطق في ذات القضاء ".

وأوضح المصدر، كما ان "مجهولين اقدموا على إحراق عجلة نوع (دوج) كانت متوقفة قرب باب منزل مالكها بقضاء الدواية شمال شرقي الناصرية، حيث تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته ".

وبين المصدر، أن "حادث سير وقع على الطريق الدولي السريع ضمن نطاق قضاء سوق الشيوخ بين عجلتين، حيث أدى الحادث لمصرع شخص على الفور وإصابة 2 آخرين بجروح بليغة، اذ تم نقل المتوفى للطب العدلي والمصابين للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".