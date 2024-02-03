عبر ارقام هواتفهم.. دعاوى قضائية بحق 20 منتحل صفة "باحث اجتماعي"

2024-02-03 18:24:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، اليوم السبت (3 شباط 2024) عن اقامة (20) دعوى قضائية بحق اصحاب ارقام هواتف وصفحات وهمية ومنتحلي صفة الباحث الاجتماعي بعد استكمال التحري والاستعلام عنهم بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني.

ونقل بيان للعمل تلقته "بغداد اليوم"، عن رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة احمد الموسوي قوله انه "واستناداً الى توجيه الوزير أقام قسم القانونية في هيئة الحماية الاجتماعية الدعاوى القضائية أمام المحاكم الجزائية بحق هؤلاء الاشخاص الذين يقومون بابتزاز المواطنين".

وأضاف الموسوي ان "القسم القانوني في الهيئة انجز (١٠٧٧) دعوى متنوعة خلال العام الماضي توزعت بين دعاوى خاصة امام هيئة النزاهة و المحاكم الجزائية و محاكم قضاء الموظفين و المحاكم الادارية، إضافة إلى (١١٨) لجنة تحقيقية تم انجاز العمل بها".



