2024-02-03 18:54:38 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، استعدادات منتخب كرة الصالات لاستضافة بطولة غرب آسيا التي ستقام في العراق وبرنامج المنتخب للنهائيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، فيما شدد على فترة توقف "اجبارية" من اجل التحضير للبطولتين.

وقال اتحاد الكرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس الاتحاد العراقي لكُرةِ القدم عدنان درجال التقى، اليوم السبت، الملاكَ التدريبيّ للمُنتخبِ الوطنيّ لكرةِ الصالات، بقيادةِ مدربه البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو والجهاز المساعد، وبحُضورِ أعضاء الاتحاد محمد ناصر وخلف جلال والأمين العامّ محمد فرحان، ونائب رئيس لجنة كرة الصالات والشاطئيّة زياد شامل ومدير المنتخب علي عيسى، وتمّ خلال الاجتماع الحديثُ عن تحضيراتِ المنتخب لبطولة غرب آسيا التي ستقام في العراق، ومناقشة برنامج المدرب للنهائياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى كأس العالم".

وأشار درجال، أثناء الاجتماع، إلى "ضرورةِ أن ينالَ منتخبنا الوطنيّ لكرة الصالات أقصى درجات الدعم والإسناد من قبل الاتحاد، وتوفير جميع احتياجاته وأفضل سُبل الإعداد من معسكراتٍ ومباريات وديةٍ للظهور بمستوى مشرفٍ يليق بسمعةِ ومكانة كرة الصالات في العراق".

ومن أجل إعطاء مساحةٍ واسعةٍ من الإعداد الجيد للمنتخب، حدد رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم "موعدَ إنطلاق مباريات المرحلة الثانية من دوري المحترفين العراقيّ لكرة الصالات في الثاني عشر من شهر شباط الحالي، على أن يتوقفَ في الثاني والعشرين من الشهر نفسه، لتبدأ رحلةُ تحضيرات منتخبنا الوطني لكرةِ الصالات لبُطولةِ غرب آسيا والنهائيات الآسيويّة".

وطلب درجال "عقدَ اجتماع مع مدربي أندية دوري المحترفين العراقيّ لكرة الصالات يوم غد الأحد عندَ الساعةِ الرابعة عصراً في مقرِّ الاتحاد، لمُناقشةِ ما أثمرت عنه منافساتِ المرحلة الأولى للدوري، وتشخيص السلبيات وتعضيد النجاحات من أجل أن يكون دوري هذا الموسم مختلفاً تماماً عن المواسم السابقة".